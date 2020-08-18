В Луганской области на пожаре погиб военный

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий, которого считали без вести пропавшим.

Как сообщили в пресс-центр штаба ООС, во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

Как утверждают сослуживцы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как мы сообщали ранее, практически во всех прифронтовых районах Луганской области вспыхнули степные и лесные пожары. Всего огнем было охвачено 1200 га участков.

В результате пострадало 2 человека, сгорело более десятка жилых и не жилых домов.