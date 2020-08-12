Российские террористы нарушили перемирие в районе Марьинки

Российские террористы нарушили перемирие в районе МарьинкиВчера, 09:33
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, за прошедшие сутки российские террористы 1 раз нарушили режим тишины.
26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано.
Задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки.
По мнению штаба вражеские провокации не несли угрозы украинским военным, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.
Сутками ранее российские террористы неприцельно вели огонь из гранатомета в районе поселка Золотое в Луганской области.