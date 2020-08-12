25 августа российские террористы обстреляли Золотое из гранатомета

25 августа российские террористы обстреляли Золотое в Луганской области из гранатомета.

Как сообщили в пресс-центре ООС, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На окраине поселка Золотое, в районе улицы Вольная. российские боевики совершили один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы бойцам ВСУ, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

Также 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.