В Луганской области пять новых случаев COVID-19 за 13 августа

В Луганской области пять новых случаев COVID-19 за 13 августаСегодня, 11:39
За 13 августа сутки в Луганской области подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших с начала эпидемии выросло до 177 человек. Кроме того, зарегистрировано 875 потенциальных случаев заболевания.
Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- Северодонецк - 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек проходила тестирование с профилактической целью)
- Новоайдарский район - 1 (больной пневмонией);
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
С начала эпидемии выздоровел 121 человек.
На сегодня в Луганской области 55 активных больных, из них 25 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, остальные 30 лечатся амбулаторно.
Всего в Украине за сутки выявили 1732 новых случая COVID-19.