В Луганской области пять новых случаев COVID-19 за 13 августа

За 13 августа сутки в Луганской области подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших с начала эпидемии выросло до 177 человек. Кроме того, зарегистрировано 875 потенциальных случаев заболевания.



Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

Северодонецк - 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек проходила тестирование с профилактической целью)

Новоайдарский район - 1 (больной пневмонией);

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

С начала эпидемии выздоровел 121 человек.

На сегодня в Луганской области 55 активных больных, из них 25 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, остальные 30 лечатся амбулаторно.

Всего в Украине за сутки выявили 1732 новых случая COVID-19.