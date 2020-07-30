За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине выявлено 1732 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1732 новых случая COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (326,4), Закарпатской (255,8) и Ивано-Франковской (267) областях.

На стационарном лечении находится 5831 человек, из них 138 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 21474 человека, в подключеннии к аппарату ИВЛ - 645 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,3%), Черкасской (3,5%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 87872 случая коронавируса, из них 46 797 человек выздоровели, 2011 - умерли.