В Беларуси освободили украинских журналистов Реуцкого и Васильева

В Беларуси освободили украинских журналистов Реуцкого и ВасильеваСегодня, 10:15
Украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев на свободе. Как сообщает Беларуская ассоциация журналистов, украинских правозащитников отпустили из РОВД Окрестино, где силовики режима Лукашенко издевались над мирными протестующими.
Сейчас украинцы едут в посольство Украины в Республике Беларусь.
Также, по данным правозащиников, на свободу вышли двое польских репортеров.
Еще 10 беларуских журналистов остаются в плену у силовиков.