Украина потребовала от Беларуси освободить незаконно задержанных в Минске правозащитников Реуцкого и Васильева

Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», - сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Также с требованием освободить украинских граждан выступили десятки общественных организаций и СМИ:

12 серпня 2020 року близько 17:40 українські правозахисники, які на законних підставах перебували на території Білорусі і не вчиняли жодних протиправних дій, були жорстко та свавільно затримані у Мінську біля Площі Перемоги співробітниками ДПС (ГАИ), що зафіксовано на відео свідками. Затримання відбувалось із застосуванням надмірної сили і очевидно спричинило затриманим тілесні ушкодження і шкоду здоров’ю. Наразі місце перебування Євгена та Костянтина невідоме, зв’язок із ними відсутній.

Враховуючи зафіксовані факти масштабних порушень прав людини, які відбуваються в Білорусі протягом останніх днів, очевидне непропорційне і незаконне застосування сили з боку правоохоронців, ми глибоко занепокоєні долею наших колег, збереженням їх здоров’я та життя.

У зв’язку з цим звертаємося:

До влади Республіка Білорусь з вимогою негайного звільнити безпідставно завідомо незаконно затриманих громадян України Рєуцького Костянтина та Васильєва Євгена та проінформувати Посольство України в РБ про місце їх перебування та підстави затримання.

До Міністерства закордонних справ України:

звернутись із офіційною нотою до влади РБ з вимогою негайного звільнення Рєуцького та Васильєва;

Посольству України в РБ вжити всіх заходів для негайного встановлення місця перебування українців, отримати до них доступ, зустрітись з ними і надати їм усю необхідну допомогу.

До урядів країн Європейського Союзу, Швейцарії, США, Канади, Великої Британії, Королівства Норвегії:

вимагати від РБ припинити свавільні позбавлення волі громадян України, зокрема Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва;

посилити санкції проти посадових осіб РБ, які причетні до політично мотивованих переслідувань громадян Білорусі та України, міжнародних журналістів та грубого порушення свободи мирних зібрань, свободи слова та свободи об’єднань і асоціацій.

До міжнародних організацій:

сприяти забезпеченню роботи гуманітарних організацій і незалежних моніторингових місій з прав людини на території РБ;

посилити міжнародний вплив на РБ з метою притягнення до відповідальності та припинення протиправного використання сили щодо до громадян, які вийшли на мирний протест проти фальсифікації результатів виборів.

До Офісу Генерального прокурора України:

Порушити кримінальне провадження за фактом завідомо незаконного затримання особами у формі правоохоронців Республіка Білорусь Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва та інших громадян України, встановити всі обставини вчинення злочинів, винних осіб, притягнути їх до відповідальності