В Минске задержали волонтеров «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева

В Минске белорусские силовики задержали двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Константин Реуцкий также является журналистом и правозащитником.

Посольство Украины в Республике Беларусь уже получило информацию о задержании украинских журналистов.

«12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных Украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно» — сообщили в своем Twitter представители МИД Украины.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Волонтеры вели репортажи с акций протеста и незаконных задержаний простых граждан из Минска. На видео они снимают арест мужчины, который просто переходил дорогу.