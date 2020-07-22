На КПВВ в Станице Луганской установили пункт тестирования на COVID-19

На КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где можно пройти процедуру тестирования на COVID-19.

Как сообщают мониторы БФ «Право на захист», результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию.

До получения результатов тестирования, а также его подтверждения в приложении «Дій вдома», человек должен находиться в месте самоизоляции.

Стоимость тестирования составляет - 1225 грн.

Пункт тестирования организован коммерческой компанией «Фармбиотест» из Рубежного.

Если пересекающий линию разграничения гражданин Украины не может пройти тест на COVID-19, он должен находиться в двухнедельной обсервации с использованием приложения «Дій вдома».

Также в Луганской области можно пройти ПЦП-тестирование на COVID-19 и в других лабораториях. Стоимость тестирования на COVID-19 в Луганской области составляет от 1200 грн до 1500 грн в зависимости от сроков и реактивов.