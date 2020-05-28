Места для обсервации в Луганской области напоминают кадры из фильмов ужасов

Мониторинговая группа Благотворительного фонда Восток SOS в период со 2 по 19 мая 2020 посетила все места обсерваций в Луганской области.

Целью визитов была оценка пригодности этих мест для длительного содержания людей, которые могут быть носителями коронавирусной инфекции. С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте организации.

По оценке участников мониторинговой группы, большинство помещений, отведенных под обсервации в Луганской области, находятся в плохом техническом состоянии и не соответствуют стандартам, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача Украины №6 от 02.04.2020 года. Состояние некоторых из них участники мониторинговой миссии оценивают как непригодный для длительного пребывания людей.

Такоое, например, помещение терапевтического отделения больницы в поселке Белолуцк Новопсковского района. Здание отделения давно требует капитального ремонта, мебель, оборудование и постельное белье сильно изношены и требуют замены.

Под размещение людей отведено две палаты по 6 кроватей, что превышает норму плотности обсерваторов. Помещение столовой, туалета и душевой по визуальной оценке лишь условно можно назвать соответствующими санитарным нормам.

Так называемая душевая представляет собой техническое помещение со сливным отверстием в полу, где хранятся средства для уборки, а также установлены два умывальника, один из которых оборудован лейкой для душа. Канализационная система туалета, рассчитанного на 15 жителей, по словам работников больницы, находится в аварийном состоянии и требует замены. Возможности обеззараживания стоков нет.

Некоторое оборудование, как, например, лампа для дезинфекции помещений, давно отработало свой ресурс и его пригодность довольно сомнительна. Дополнительным фактором, свидетельствующим против решения о размещении обсервации в терапевтическом отделении Белолуцкой больницы является то, что оно граничит с гериатрическим интернатом - в 20 метрах от обсервации с выходом на общий двор проживают 30 пожилых людей, которые являются группой риска с учетом эпидемию COVID-19.

Оценить условия обсерваций в Попасной и Петропавловке участники мониторинговой миссии Благотворительного фонда Восток SOS не имели возможности. Вместо помещения обсервации в филиале Станично-Луганской РТМО в Петропавловке, руководство заведения продемонстрировало участникам мониторинговой группы одно из отделений больницы, которое, по их словам, будет использовано для размещения на обсервацию до 3 человек.

Осмотренные боксированные помещения, в целом, пригодны для двухнедельного карантина. Но отказ продемонстрировать помещения, официально отведенные под обсервацию, наводит на мысль о том, что они находятся в неудовлетворительном состоянии.

По меньшей мере три из восьми мест обсервации существуют скорее на бумаге. Представители частных предприятий, владеющих отелями "Северский Донец" и "Центральный" в Северодонецке и мини гостиницей по улице Студенческая, 32 в Рубежном не рады перспективе принимать людей на изоляцию. Представители этих предприятий отмечают, что решение о размещении обсерваций в их помещениях было принято директивно, без предварительных консультаций с владельцами

В неудовлетворительном состоянии находится и помещение для обсервации в дневном стационаре Станично-Луганской центральной районной больницы. Указанное помещение не эксплуатируется уже несколько лет и требует капитального ремонта. Оборудование и мебель изношены и требуют замены. По наблюдениям участников мониторинговой миссии, помещение может иметь проблемы с обеспечением там надлежащего температурного режима, но проверить это миссия не имела возможности. Помещение имеет душевую и два туалета, не оборудованных сиденьями. Преимуществом данной обсервации является обеспечение качественным питанием, подтверждающий персонал и пациенты больницы.

В хорошем состоянии находится отведено под обсервацию помещения амбулатории семейной медицины в поселке Даниловка Беловодского района Луганской области. В помещении амбулатории в конце 2019 сделан капитальный ремонт, все комнаты для обсервации находятся в хорошем состоянии, оборудованы мебелью и умывальниками.

Однако в помещении амбулатории нет горячей воды и душевой, что недопустимо для двухнедельного принудительного содержания людей. Для гигиенических процедур люди, находящиеся на обсервации, используют тазы и греют воду в электрических чайниках.

Поддерживать надлежащее санитарное уровень в таких условиях достаточно сложно. Кроме того, работники амбулатории жалуются на отсутствие бесконтактных термометров и недостаток некоторых элементов постельного белья.

По мнению экспертов организации, длительное содержание людей в таких плохих условиях не только не будет способствовать росту лояльности местного населения к украинской власти, но и может быть намеренно использовано для подогрева антиукраинских настроений.

Органам власти и местного самоуправления необходимо как можно быстрее пересмотреть перечень обсерваторов и определить новые, более подходящие для этого объекты, или выделить средства для быстрого приведения имеющихся помещений в соответствие с минимальными стандартами.