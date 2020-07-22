В Украине растет заболеваемость COVID-19 - за сутки 1489 новых случаев

В Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это рекорд по количеству новых больных в сутки.

На 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели.

Всего за сутки по всем областям Украины зафиксировано 1489 новых случаев коронавируса.

В Луганской области за 7 августа выявлено 6 новых случаев COVID-19. Днем ранее по области лабораторные тесты выявили 11 заболевших.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: