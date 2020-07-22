В Украине растет заболеваемость COVID-19 - за сутки 1489 новых случаев

В Украине растет заболеваемость COVID-19 - за сутки 1489 новых случаевВчера, 11:16
В Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это рекорд по количеству новых больных в сутки.
На 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели.
Всего за сутки по всем областям Украины зафиксировано 1489 новых случаев коронавируса.
В Луганской области за 7 августа выявлено 6 новых случаев COVID-19. Днем ранее по области лабораторные тесты выявили 11 заболевших.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая область - 2955 случаев;
- Волынская область - 4226 случаев;
- Днепропетровская область - 1525 случаев;
- Донецкая область - 965 случаев;
- Житомирская область - 2101 случай;
- Закарпатская область - 5697 случаев;
- Запорожская область - 919 случаев;
- Ивано-Франковская область - 5552 случая;
- Кировоградская область - 718 случаев;
- м. Киев - 9378 случаев;
- Киевская область - 4128 случаев;
- Львовская область - 10 726 случаев;
- Луганская область - 152 случая;
- Николаевская область - 696 случаев;
- Одесская область - 4069 случаев;
- Полтавская область - 491 случай;
- Ровенская область - 6747 случаев;
- Сумская область - 653 случая;
- Тернопольская область - 3257 случаев;
- Харьковская область - 4661 случай;
- Херсонская область - 259 случаев;
- Хмельницкая область - 1323 случая;
- Черновицкая область - 6565 случаев;
- Черкасская область - 996 случаев;
- Черниговская область - 991 случай.