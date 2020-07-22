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В Украине растет заболеваемость COVID-19 - за сутки 1489 новых случаев

Вчера, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине зафиксировано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это рекорд по количеству новых больных в сутки.

На 8 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 79750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели.

Всего за сутки по всем областям Украины зафиксировано 1489 новых случаев коронавируса. 

В Луганской области за 7 августа выявлено 6 новых случаев COVID-19. Днем ранее по области лабораторные тесты выявили 11 заболевших.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая область - 2955 случаев;
  • Волынская область - 4226 случаев;
  • Днепропетровская область - 1525 случаев;
  • Донецкая область - 965 случаев;
  • Житомирская область - 2101 случай;
  • Закарпатская область - 5697 случаев;
  • Запорожская область - 919 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 5552 случая;
  • Кировоградская область - 718 случаев;
  • м. Киев - 9378 случаев;
  • Киевская область - 4128 случаев;
  • Львовская область - 10 726 случаев;
  • Луганская область - 152 случая;
  • Николаевская область - 696 случаев;
  • Одесская область - 4069 случаев;
  • Полтавская область - 491 случай;
  • Ровенская область - 6747 случаев;
  • Сумская область - 653 случая;
  • Тернопольская область - 3257 случаев;
  • Харьковская область - 4661 случай;
  • Херсонская область - 259 случаев;
  • Хмельницкая область - 1323 случая;
  • Черновицкая область - 6565 случаев;
  • Черкасская область - 996 случаев;
  • Черниговская область - 991 случай.

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