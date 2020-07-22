В Луганской области 11 случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в Луганской области подтверждено рекордное количество случаев заболевания COVID-19 - 11. Общее количество заболевших новым коронавирусом за весь период - 147 человек.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, новые случаи зарегистрированы:

Северодонецк - 5 (3 человека контактные ранее заболевшими, 1 - больной пневмонией, 1 тестирование перед плановой госпитализацией)

Попасная - 2 (1- больной пневмонией, 1 - лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из РФ);

Новоайдарский район - 1 (больной пневмонией);

Лисичанск - 1 (больной пневмонией);

Новопсковский район - 1 (лицо находившегося в обсервации по возвращении из РФ);

Кременная - 1 (лицо, с положительным тестом ИФА, после ПЦР тестирования также получила положительный результат).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.