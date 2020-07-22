В Украине за сутки подтверждено 1453 случая COVID-19

В Украине за 6 августа подтверждено рекордное количество случаев COVID-19 - 1453 заболевших. 33 человека умерли за сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

В Луганской области за 6 августа выявлено 11 новых случаев COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (297,4), Закарпатской (244,1) и Ивано-Франковской (240,8) областях.

На стационарном лечении находится 5098 человек, из них 143 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 19550 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 578 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

С начала года подтвержден 78261 случай, из них 43 055 человек выздоровели, 1852 человек - умерли.