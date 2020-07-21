В Луганской области за сутки выявили 5 случаев COVID-19

За 4 августа в Луганской области подтверждено еще 6 случаев коронавирусной инфекции. 2 положительных результата обнаружены лабораторией Медицинского центра «Микротестлаб», у лиц прибывших из ОРДЛО в Северодонецк, и прошли тестирование для нужд прекращения самоизоляции.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины, еще 3 положительных теста выявленны при тестировании больных пневмонией (1 - Северодонецк, 2 - Старобельский район, из них один вернулся из РФ).

Активных больных в Луганской области - 29 (в т.ч. 2 ребенка), из них госпитализированы - 10, лечатся амбулаторно 19 (в том числе 2 ребенка).

Всего на 5 августа в Украине подтвержден 1271 новый случай COVID-19.

По состоянию на 5 августа на территории Луганской области зарегистрировано 789 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 136 (в т.ч. 1 учтенной по Киеву) случаев лабораторно подтверждены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).