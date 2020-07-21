В Украине за сутки почти 1300 новых случаев COVID-19

На 5 августа в Украине подтвержден 1271 новый случай COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (292), Закарпатской (244,4) и Ивано-Франковской (232) областях.

В Луганской области на 5 августа выявлено 5 новых случаев COVID-19. Из них 2 - привезены из оккупированного Луганска.

На стационарном лечении находится 4935 человек, из них 136 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 19008 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 554 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.



