27 июля зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 0:30, после начала действия очередного перемирия, российские боевики открывали огонь по позициям украинских воинов у Водяного со стороны оккупированной Ужовки. ВСУ в ответ огонь не открывали. Потерь среди ВСУ нет.

Еще один факт был зафиксирован у Новомихайловки, где с помощью противотанковых гранатометов противник заминировал украинские позиции тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Также об обстреле в 9 утра сообщил командующий ООС Владимир Кравченко. По его словам под обстрел попали воины 36 бригады морской пехоты и 79 бригады.

Верховный главнокомандующий Зеленский, пока еще являющийся президентом Украины, не сделал ни одного заявления или видео, где отреагировал бы на нарушение Россией договоренностей о прекращении огня.