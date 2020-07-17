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В Луганской и Донецкой областях вступил в силу очередной «режим тишины»

Вчера, 10:25 citynews.net.ua | Напечатать

С 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года вступил в силу очередной «режим тишины» между Украиной и оккупировавшими части Луганской и Донецкой областей российскими террористами.

Руководством Вооруженных сил Украины и руководством российских террористов в Москве, окуппировавших отдельные районы Донецкой и Луганской областей, обещано соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня, включая снайперский;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
  • создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
  • ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;
  • вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий.

Руководство Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Тем не менее российские террористы воспользовавшись подготовкой ВСУ к соблюдению перемирия передвинули свои позиции в Луганской области в районе населенного пункта Крымское и Орехово.

Также российские террористы заминировали часть «серой зоны» запрещенными в цивилизованном мире противопехотными минами, представляющими опасность для мирного населения.


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