» » За день до очередного «перемирия» российские террористы 15 раз обстреливали ВСУ из минометов

За день до очередного «перемирия» российские террористы 15 раз обстреливали ВСУ из минометов

Сегодня, 09:28 citynews.net.ua | Напечатать

За 25 июля российские террористы 15 раз обстреляли позиции ВСУ и украинские населенные пункты в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области под обстрелом из минометов калибром 82 мм и 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в Крымском, Причепиловке, Попасной, Троицком, Новозвановке, Новоалександровке, Ореховом и Золотом.

В Донецкой области боевики обстреливали  Авдеевку, Невельское, Лебединское, Опытное, и Водяное.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. 

Несмотря на то, что очередное перемирие вступает в силу с 00 часов 27 июля, штаб ООС уже запретил украинским военным ответный огонь по российским террористам.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:28

За день до очередного «перемирия» российские террористы 15 раз обстреливали ВСУ из минометов

24-07-2020, 14:48

В Северодонецке превышена концентрация опасных веществ в воздухе

24-07-2020, 14:42

Вместо медицины у Зеленского потратили 35 млрд гривень на дороги из фонда COVID-19

24-07-2020, 13:21

СБУ установила всех российских наемников, причастных к убийству украинских военных при освобождении Лисичанска

24-07-2020, 12:14

Станично-Луганские фермеры удивили президента Швейцарии вкусом ежевики

24-07-2020, 11:31

В Луганской области 43 миллионера задекларировали 168 млн гривень дохода

24-07-2020, 10:06

На 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случаев COVID-19

24-07-2020, 09:59

Российские террористы обстреляли Новотошковское, Орехово и Причепиловку

23-07-2020, 14:38

В ОБСЕ рассказали когда ждать открытия новых КПВВ в Счастье и Золотом

23-07-2020, 12:19

Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации посетят Луганскую и Донецкую области

23-07-2020, 10:46

В Луганской области уже 119 случаев COVID-19

23-07-2020, 09:21

В Луганской области из-за обстрела горел молодой лес в районе Лопаскино

Новости Украины:

22-07-2020, 13:32

3 вещи, которые нужно знать о мужской футболке

21-07-2020, 13:34

Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

21-07-2020, 11:11

В Луцке захватили заложников

20-07-2020, 16:52

Россия продает в оккупированном Крыму поддельную «закарпатскую» воду

20-07-2020, 16:10

В Черном море стартовали международные учения «Си Бриз»

20-07-2020, 15:09

Киевское «Динамо» уволило Михайличенко с поста главного тренера

20-07-2020, 14:30

С 24 по 30 июля состоятся показы лучших лент Одесского международного кинофестиваля

20-07-2020, 14:26

В Киеве полицейские задержали сумасшедшего, который «заминировал» школу и пытался взорвать дом

17-07-2020, 11:15

На Волыни директор предприятия разрешил вырубить лес в зоозаказнике на 17 млн гривень

17-07-2020, 10:24

В Одессе возле танкера Delfi зафиксировано загрязнение моря нефтепродуктами

15-07-2020, 12:09

В Луцке с 16 июля восстановят полноценную работу кафе и рестораны

14-07-2020, 16:20

В Умани решили отменить паломничество хасидов в 2020 году

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

За день до очередного «перемирия» российские террористы 15 раз обстреливали ВСУ из минометов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня