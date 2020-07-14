За день до очередного «перемирия» российские террористы 15 раз обстреливали ВСУ из минометов

За 25 июля российские террористы 15 раз обстреляли позиции ВСУ и украинские населенные пункты в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области под обстрелом из минометов калибром 82 мм и 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в Крымском, Причепиловке, Попасной, Троицком, Новозвановке, Новоалександровке, Ореховом и Золотом.

В Донецкой области боевики обстреливали Авдеевку, Невельское, Лебединское, Опытное, и Водяное.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Несмотря на то, что очередное перемирие вступает в силу с 00 часов 27 июля, штаб ООС уже запретил украинским военным ответный огонь по российским террористам.