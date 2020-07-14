В виртуальном Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Сегодня, 22 июля 2020 года, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции.

Как сообщает Офис президента Зеленского, согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен поддерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран - участниц Нормандского формата.

На заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины с Россией и поддержаны ОБСЕ.

Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран - участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений.

СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий.

В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;

выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимном освобождении и ожидает то же от России.