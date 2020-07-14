В виртуальном Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

В виртуальном Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июляВчера, 22:50
Сегодня, 22 июля 2020 года, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Как сообщает Офис президента Зеленского, согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен поддерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран - участниц Нормандского формата.
На заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.
Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины с Россией и поддержаны ОБСЕ.
Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.
Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран - участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений.
СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий.
В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:
- после всеобъемлющей деэскалации;
- после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
- восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;
- выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;
- выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.
В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимном освобождении и ожидает то же от России.