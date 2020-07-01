Российские террористы обстреляли участок разведения в поселке Золотое

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области российские боевики обстреляли Крымское и Орехово. На этих участках линии фронта террористы вели огонь из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты в поселке Золотое.

Также российские террористы обстреляли участок разведения №2 в поселке Золотое из 120 мм миномета.

В Донецкой области, вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По Авдеевке и Пищевику боевики неоднократно применяли минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали у Каменки и Славного, а недалеко от населенного пункта Первомайское - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели военного эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов.

Российские боевики практически вплотную расстреляли представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевую травму. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны - боевики продолжили обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела украинских военных находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.