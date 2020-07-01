Российские террористы подтвердили режим тишины, а потом открыли огонь по медикам

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела погибшего военного, который сегодня, 13 июля, подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Получив подтверждение режима «Тишина» группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего несколько метров.

В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Убийство медика, на котором были видны все соответствующие опознавательные знаки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никакие международно-правовые нормы.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.