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Пожар в Луганской области нанес ущерб лесам на 450 млн гривень

Вчера, 15:13 citynews.net.ua | Напечатать

Ориентировочный размер убытков, причиненных пожаром в Луганской области, только от потери лесных насаждений, составляет более 450 млн грн.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, пожар в Луганской области предварительно переквалифицировали в чрезвычайную ситуацию государственного уровня природного характера.

Такое решение сегодня, 13 июля, приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Окончательные выводы должна сделать Экспертная комиссия ДСНС Украины.

Как сообщил начальник ГУ ДСНС Украины в Луганской области Михаил Пшик, ориентировочная площадь пожара - 5 тыс. га, это 10% общей площади лесного массива.

Он отметил, что уже два дня космическая съемка не показывает «горячих точек» на территории пожара, но еще 40 единиц спецтехники продолжают работать на ликвидации последствий стихийного бедствия. В частности, продолжается борьба с тлением свалки вблизи Северодонецка. Там работает грунтомет, который создает защитную полосу шириной 12 м. вокруг свалки.

Председатель Новоайдарской райгосадминистрации Татьяна Новикова сообщила, что учтены 76 домов, пострадавших в результате пожара, ни один из них не застрахован. Пожаром повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания - 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро волчье» Новоайдарского района.

Местная власть помогает людям восстанавливать утраченные документы. Уже выдано несколько свидетельств о рождении.

Всего к тушению пожара было привлечено 294 единицы техники и 1425 человек личного состава.

Вследствие чрезвычайной ситуации пострадало 223 человека, из которых:

понесли материальный ущерб 109 человек;

обратились в скорую медицинскую помощь, больниц Северодонецка и пгт Новоайдар с травмами, связанными с действием пораженных факторов чрезвычайной ситуации, 114 человек (из них 17 детей).

Окончательный размер ущерба устанавливается.


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