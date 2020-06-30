Потерявшим жилье при пожаре в Луганской области выплатят по 300 тысяч гривень

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждая семья, которая потеряла жилье в результате пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«Во-первых, хочу выразить слова соболезнования семьям, потерявшим через этот пожар своих родных и близких. Сейчас есть данные, что это пять человек. Думаю, до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет», - отметил Глава государства во время общения со СМИ в пострадавшем от огня селе Смоляниново Луганской области.

По его словам, около 60 домов существенно повреждены, полностью уничтожено 24 дома.

«Нужны быстрые решения. Приоритет - люди. Переселением сейчас занимается председатель Луганской ОГА, и сегодня этот вопрос будет решен. Мы решили предоставить 300 тысяч каждой семье, потерявшей дом ... И проговорим с Кабинетом Министров, в них параллельно идет заседание, мы выделим каждому человеку в отдельности еще по 20 000 гривен для поддержки», - рассказал Президент.

Также будет выделена помощь семьям, близкие которых погибли в пожаре.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, для помощи пострадавшим в результате пожара правительство зарезервировал 50 млн грн.

Владимир Зеленский также поблагодарил за быструю реакцию спасателей из других регионов, которые присоединились к ликвидации возгорания в Луганской области.

В то же время Глава государства отметил, что Верховная Рада должна принять решение для обеспечения указанного региона необходимым количеством техники.