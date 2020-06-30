Волонтер показал как поджигают поля в Луганской области

Украинский блогер-волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook показал видео поджогов полей в Луганской области, которые могли повлечь масштабный пожар.

«Как минимум это последствия деятельности мудрого народа на скошенных полях. Но и заказ поджогов из-за речки нельзя исключать», — написал Доник.

Также он опубликовал видео на котором видно, как неизвестные на автомобиле ездят по скошенным полям и поджигают стерню.

6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки и распространился на площадь 5000 гектаров.