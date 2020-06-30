В Луганской области продолжают тушение пожара под Северодонецком

По состоянию на утро 9 июля продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара в Луганской области (ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. Га). Остаются два основных отдельные очаги пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛМГ» и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Северодонецьккомунсервис» на площади около 6 га (22 квартал Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛМГ»).

Как сообщает пресс-служба ДСНС в Луганской области, угрозы распространения огня нет, но тушения пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/с.

Создано 6 оперативных участков, определены их руководители и поставленные задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечено 294 единиц техники и 1425 человек, от ДСНС привлечено пожарно-спасательной техники 147 ед. техники и 667 личного состава.

Ориентировочно пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего — 59, также повреждено 80 дачных домов.

По уточненным данным на 5:00 9 июля в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), 3 человека находятся на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно, без госпитализации. Всего обратилось за медицинской помощью 71 человек.