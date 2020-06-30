Видео масштабных пожаров в Луганской области снятое с беспилотника 93-й ОМБР

Это вчерашнее видео лесного пожара в Луганской области, снятое с беспилотника 93 ОМБР. Вы сами можете оценить его масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса.

Сейчас пожар локализован. Техника и личный состав Вооруженных Сил, Нацгвардии, ДСНС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться.

В частности инженерные подразделения 93 бригады Холодный Яр применили инженерную машину разграждения (ИМР-2) для того, чтобы создать защитную полосу и «отрезать» часть пылающего леса от населенных пунктов Луганской области.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Во время тушения пожара обнаружены тела 5 погибших и 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от: ДСНС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П.