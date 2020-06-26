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В Северодонецке российские террористы  планировали взорвать цистерну с аммиаком

Вчера, 19:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полиции и СБУ удалось предотвратить диверсию на Северодонецком объединении Азот. Страшно представить количество человеческих жертв, учитывая что все экипажи спасателей тушат массовые пожары вокруг города и в соседних районах.

Можно предположить с высокой долей уверенности, что лес вокруг Северодонецка загорелся не просто так.

В ходе спецоперации 7 июля предотвращено совершение диверсии и задержан террорист оккупационной администрации Российской Федерации.

Как сообщили в ГУ Национальной полиции Луганской области, гражданин Украины, проходивший службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ, от которых получил задание совершения диверсии на территории Луганской области.

При выполнении поставленной спецслужбой задачи террорист лицо пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в тайнике нашел заранее подготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», отнесенных к химически опасным объектам 1 степени химической опасности. На момент совершения диверсии в емкостях хранилось 3,5 тыс. тонн аммиака.

По замыслу злоумышленника и его кураторов из ФСБ РФ, целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось вовремя задержать диверсанта, обезвредить взрывные устройства, предотвратить возможное попадание аммиака в атмосферу и массовое отравление населения.


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