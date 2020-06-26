В Луганской области уже 86 случаев COVID-19

За 5 июля в Луганской области подтвержден новый случай коронавирусной болезни COVID-19 у больной пневмонией, жительницы Старобельского района.

Как сообщает Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины, вероятный источник заражения - родственники, вернувшиеся из РФ. Продолжается обследование всех лиц, контактировавших с заболевшей, которая госпитализирована в инфекционное отделение Старобельского РТМО.

Всего, за весь период эпидемии, по Луганской области исследованы 610 подозрительных случаев заболеваний.

Подтверждено - 86 случаев COVID-19, из них уже выздоровели - 64 человека, лечатся - 22 (8 госпитализированы в инфекционные отделения лечебно-профилактических учреждений Луганской области, 14 - амбулаторно).

Всегов Украине за 5 июля выявлено 543 новых случая COVID-19. Луганская область в статистику МОЗ почему-то не вошла.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (289,8), Львовской (206) и Закарпатской (180,5) областях.