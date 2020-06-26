За воскресенье в Украине подтверждено 543 новых случая COVID-19

За воскресенье в Украине подтверждено 543 новых случая COVID-19Сегодня, 10:09
За 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 543 новых случая COVID-19.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (289,8), Львовской (206) и Закарпатской (180,5) областях.
Всего с начала тестирования украинскими лабораториями выявлено 49043 случая COVID-19, из них 21703 человек выздоровели, 1262 - умерли.
В настоящее время госпитализированы 4087 человек, из них 103 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13046 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 413 пациентов.
35 997 больных находились на амбулаторном лечении.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1967 (1334 выздоровели)
- Волынская обл. - 2752 (847 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1115 (977 выздоровели)
- Донецкая обл. - 681 (173 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1468 (950 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3375 (1001 выздоровели)
- Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2700 (1173 выздоровели)
- м. Киев - 5602 (1809 выздоровели)
- Киевская обл. - 2789 (1512 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 659 (561 выздоровел)
- Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)
- Львовская обл. - 6301 (965 выздоровели)
- Николаевская обл. - 461 (310 выздоровели)
- Одесская обл. - 1883 (827 выздоровели)
- Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4190 (2079 выздоровели)
- Сумская обл. - 321 (248 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2101 (1275 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2371 (1224 выздоровели)
- Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 842 (594 выздоровели)
- Черкасская обл. - 670 (517 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5018 (2218 выздоровели)
- Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).