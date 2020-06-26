За воскресенье в Украине подтверждено 543 новых случая COVID-19

За 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 543 новых случая COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (289,8), Львовской (206) и Закарпатской (180,5) областях.

Всего с начала тестирования украинскими лабораториями выявлено 49043 случая COVID-19, из них 21703 человек выздоровели, 1262 - умерли.

В настоящее время госпитализированы 4087 человек, из них 103 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13046 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 413 пациентов.

35 997 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: