Прокуратура подозревает что чиновники украли на строительстве моста в Станице Луганской 3,3 млн гривень

Прокуратура Луганской области подозревает начальника управления областной администрации в служебной халатности, что привело к убыткам в 3,3 млн гривень при строительстве моста в Станице Луганской.

По данным следствия, во время проведения подрядных работ по ремонту пешеходного моста через р. Северский Донец на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» была значительно завышена их стоимость.

По мнению прокуроров, чиновник не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объем выполненных работ. Руководитель управления ненадлежащим образом определил стоимость строительства объекта инфраструктуры за бюджетные средства, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Экспертизами установлено, что стоимость строительных работ моста завышена на сумму более 3,3 млн грн. Бюджетные средства были излишне уплаченные в пользу подрядной организации без надлежащих оснований.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается проведение следственных и других процессуальных действий с целью установления всех причастных к совершению уголовного преступления лиц.

Ранее в прокуратуре подозревали чиновников и подрядчиков в завышении цен на строительство моста в Станице Луганской на 10 млн гривень.