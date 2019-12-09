В прокуратуре заявили что на строительстве моста в Станице Луганской украли 10 миллионов. Но не уверены

19 декабря 2019 под руководством прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области.

Следствие считает, что упомянутой коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации при проведении работ по капитальному ремонту моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе, объемы и стоимость, по данным следствия, были значительно завышены. Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, продолжается и осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.