У Зеленского направили шахтерам 340 млн на погашение четверти задолженности по зарплате

Министерство энергетики Украины выделило дополнительно почти 340 млн грн для шахтеров государственных шахт. Об этом на заседании правительства в среду, 1 июля, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр Шмыгаль считает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме, добавив, что «долги погашены перед практически 40 тысячами рабочих, выполняющих титаническую работу каждый день».

При этом премьер-министр умалчивает, что общая задолженность по зарплате перед украинскими шахтерами составляет 1,2 млрд гривень и погашение долгов за последние 2 месяца (а с сегодняшнего дня уже должна быть начислена зарплата за июнь), не ликвидирует долги за начало 2020 года и конец 2019 года.

По информации Министерства энергетики, 26 июня Министерство финансов по предложению Минэнерго, перенесло бюджетные ассигнования по программе «Реструктуризация угольной отрасли» с ноября - декабря на июнь. 339 млн грн направлено для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами за апрель и май 2020 года.

За 6 месяцев 2020 угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней направлено 3,5 млрд гривень.

Напомним - сегодня в Киеве полиция силой пыталась разогнать протестующих шахтеров под офисом президента Зеленского, требующих прекращения закупок электроэнергии у России, увольнения Андрея Геруса и погашения долгов по зарплате.