Полиция напала на митингующих шахтеров под офисом Зеленского - видео

Под стенами Офиса президента работники полиции, забрали оборудование у протестующих шахтеров и препятствуют установлению палаток под ОП.

Об этом сообщил народный депутат Украины Михаил Волынец. Также полиция применила силу к протестующим.

Сам Михаил Волынец тоже получил незначительные травмы во время силовых действий полиции.

Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахт под Офисом президента Украины.

По словам Михаила Волынца, шахтеры намерены протестовать до победы и выполнения их требований. Семьи шахтеров также готовы ехать в Киев, чтобы поддержать своих близких в их государственных требованиях - обеспечить энергетическую безопасность страны, спасти угольную отрасль и шахтерские регионы.

Как мы сообщали ранее, шахтеры из разных регионов начали акцию протеста 30 июня. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной «Центрэнерго», которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.

В акции протеста принимают участие шахтеры «Мирноградвугилля», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», «Первомайскуголь», «Львовуголь», «Волыньуголь».