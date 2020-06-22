В Киеве шахтеры требуют запрет на импорт угля из РФ и отставки Геруса - видео

Сегодня, 30 июня, шахтеры и профсоюзники начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права.

Как сообщил член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец, в Киев съехались шахтеры, профсоюзники «Мирноградвугилля», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Они имеют ряд требований к президенту, премьер-министра и министра энергетики. Одна из них — освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины, пишет Волынец.

Кроме отставки лоббиста российских интересов Геруса, шахтеры требуют:

запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора — Российской Федерации, Беларуси;

восстановление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы;

вывода шахт из простоя и обеспечение их стабильной работы.

Также, шахтеры требуют от правительства погасить перед работниками шахт задолженность по зарплате. По состоянию на 1 июля 2020 она составит более 1,2 млрд гривень.

Еще одно требование протестующих: обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО «Центрэнерго», ГП «Держвуглепостач», ГП «Калушская ТЭЦ-Нова» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь. Общая сумма долга становиь около 884 млн грн.



