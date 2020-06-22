В Киеве шахтеры требуют запрет на импорт угля из РФ и отставки Геруса - видео

В Киеве шахтеры требуют запрет на импорт угля из РФ и отставки Геруса - видеоВчера, 10:50
Сегодня, 30 июня, шахтеры и профсоюзники начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права.
Как сообщил член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец, в Киев съехались шахтеры, профсоюзники «Мирноградвугилля», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представители шахт Львовско-Волынского бассейна.
Они имеют ряд требований к президенту, премьер-министра и министра энергетики. Одна из них — освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины, пишет Волынец.
Кроме отставки лоббиста российских интересов Геруса, шахтеры требуют:
- запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора — Российской Федерации, Беларуси;
- восстановление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы;
- вывода шахт из простоя и обеспечение их стабильной работы.
Также, шахтеры требуют от правительства погасить перед работниками шахт задолженность по зарплате. По состоянию на 1 июля 2020 она составит более 1,2 млрд гривень.
Еще одно требование протестующих: обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО «Центрэнерго», ГП «Держвуглепостач», ГП «Калушская ТЭЦ-Нова» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь. Общая сумма долга становиь около 884 млн грн.