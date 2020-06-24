В Украине за 30 июня выявлено 664 новых случая COVID-19

В Украине за 30 июня лабораторно подтверждено 664 новых случая COVID-19. Всего с начала тестирования подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 человек выздоровели, 1173 умерли.

В Луганской области 3 новых случая в Северодонецке и Лисичанске. Продолжают лечение в лечебных учреждениях области шесть человек. Шестнадцать инфицированных лечатся амбулаторно

В Украине общее количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24277 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: