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В Украине за 30 июня выявлено 664 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 30 июня лабораторно подтверждено 664 новых случая COVID-19. Всего с начала тестирования подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 человек выздоровели, 1173 умерли.

В Луганской области 3 новых случая в Северодонецке и Лисичанске. Продолжают лечение в лечебных учреждениях области шесть человек. Шестнадцать инфицированных лечатся амбулаторно

В Украине общее количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24277 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2427 (717 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 484 (166 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1408 (831 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 2961 (953 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2438 (1098 выздоровели)
  • м. Киев - 5138 (1598 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2610 (1356 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел)
  • Луганская обл. - 80 (59 выздоровели)
  • Львовская обл. - 5578 (800 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 447 (283 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1712 (737 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 3784 (1815 выздоровели)
  • Сумская обл. - 297 (230 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1930 (1160 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2169 (1104 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 645 (474 ​​выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4850 (1916 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 538 (145 выздоровели).

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