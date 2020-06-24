В Северодонецке и Лисичанске 3 новых случая COVID -19

На 1 июля вирусологической лабораторией Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины подтверждено 3 новых случая инфицирования COVID -19 в Луганской области.

Жителю Северодонецка, больной пневмонией, после ПЦР исследования установлен диагноз коронавирусной инфекции (лечится в стационаре). Еще 2 положительных результата получили жители Лисичанска, контактировавших с заболевшим раньше (лечатся амбулаторно).

Всего за весь период эпидемии, по Луганской области обработано 587 подозрительных на коронавирусную инфекцию случаев заболеваний. Выявлено 83 инфицированных.

Выздоровели 59 человек, продолжают лечение 24 человека, из них шестеро госпитализированы, остальные - амбулаторно.