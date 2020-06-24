» » В Северодонецке и Лисичанске 3 новых случая COVID -19

В Северодонецке и Лисичанске 3 новых случая COVID -19

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

На 1 июля вирусологической лабораторией Луганского областного лабораторного центра МОЗ  Украины подтверждено 3 новых случая инфицирования COVID -19 в Луганской области.

Жителю Северодонецка, больной пневмонией, после ПЦР исследования установлен диагноз коронавирусной инфекции (лечится в стационаре). Еще 2 положительных результата получили жители Лисичанска, контактировавших с заболевшим раньше (лечатся амбулаторно).
Всего за весь период эпидемии, по Луганской области обработано 587 подозрительных на коронавирусную инфекцию случаев заболеваний. Выявлено 83 инфицированных.

Выздоровели 59 человек, продолжают лечение 24 человека, из них шестеро госпитализированы, остальные - амбулаторно.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:04

Луганская ОГА выиграла дело у подрядчика не достроившего дом для переселенцев в Рубежном

Сегодня, 14:58

У Зеленского направили шахтерам 340 млн на погашение четверти задолженности по зарплате

Сегодня, 13:52

Руководитель ОГА: Поезд Киев-Лисичанск будет ходить до Попасной

Сегодня, 13:30

Полиция напала на митингующих шахтеров под офисом Зеленского - видео

Сегодня, 12:42

С 1 июля 2020 года в Украине установлен новый прожиточный минимум

Сегодня, 10:52

В Северодонецке и Лисичанске 3 новых случая COVID -19

Сегодня, 09:59

Как вернуть деньги за пробное ВНО на карту Приватбанка

Сегодня, 09:38

В Украине за 30 июня выявлено 664 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:32

Российские террористы обстреляли Новотошковское и Новозвановку из минометов

Вчера, 19:53

Зеленский разрешил тратить дорожные субвенции на погашение кредитов

Вчера, 18:14

В Луганской области СБУ разоблачила группировку кибер-мошенников

Вчера, 16:26

В Луганской области на ЗНО по украинскому языку пришло 4444 участника

Новости Украины:

Сегодня, 13:18

В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

Сегодня, 13:10

В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

Сегодня, 12:36

В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

Вчера, 19:31

В Одессе затопило центр города: фото и видео

29-06-2020, 11:57

На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям

27-06-2020, 18:34

Санитарный врач Одесского промрынка «7-й километр»: за весь период эпидемии COVID-19 структуры МОЗ направили нам только три запроса

26-06-2020, 16:29

Комфортная мягкая мебель с доставкой по всей Украине

26-06-2020, 15:03

В Одессе пророссийские неонацисты пытались поджечь мечеть

26-06-2020, 12:15

Польские авиалинии LOT возобновили полеты в три украинских города

25-06-2020, 12:35

Канцтовары для школьников: перечень канцелярии, без которой ученику не обойтись

24-06-2020, 13:58

В Ивано-Франковской области повреждено 110 км автодорог и 90 мостов

24-06-2020, 11:50

В Одессе большинство пляжей не отвечает санитарно-микробиологическим показателям

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Северодонецке и Лисичанске 3 новых случая COVID -19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня