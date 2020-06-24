Российские террористы обстреляли Новотошковское и Новозвановку из минометов

30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области российские боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра Новотошковское и Новозвановка.

Также, вблизи этих населенных пунктов, преимущественно в вечернее время, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины Золотого террористы обстреливали из станковых противотанковых гранатометов в районе улицы Вольная.

В Донецкой области вблизи населенного пункта Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин. У Водяного и Авдеевки оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.