В районе Попасной террористы ранили двух украинских военных

Сегодня на Луганском направлении у Новозвановки, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Эвакуационной техникой пострадавших оперативно доставлили в военный госпиталь и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

На прошлой неделе украинские военные уничтожили 10 российских террористов и еще столько-же вывели из строя.