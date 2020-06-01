В Луганской лаборатории рассказали из каких стран «привозят» COVID-19

На 17 июня в Луганской области подтверждено 66 случаев инфицирования COVID-19 (+6 за минувшие сутки).

Новые заболевшие - семья из города Рубежное, в том числе двое детей 3-х и 10-ти лет. Источником инфицирования послужил глава семьи (бессимптомное течение болезни), которые вернулся с РФ и находился в самоизоляции. Один человек из заболевших семьи госпитализирован, другие - лечатся амбулаторно.

Всего в области продолжают лечение 17 человек, из них 3 человека в стационарах.

Как рассказали в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», в течение карантина полного прекращения работы пунктов пропуска через государственную границу Украины не было, действовали только определенные ограничения.

Весь период функционирует пункт пропуска Меловое в Луганской области, также украинцы, для возвращения домой, часто употребляют пункт пропуска Гоптовка Харьковской области.

При пересечении государственной границы все лица учитываются и Предоставляютя согласие на прохождение 14-ти дневной самоизоляции. Данные таких лиц, для дальнейшего наблюдения и контроля самоизоляции, передаются в Правоохранительные органы и в филиалы областных лабораторных центров МЗ Украины по месту пребывания лица.

В Луганской области, всем кто находится в самоизоляции, проводится ПЦР тестирование на COVID-19. По каждому случаю инфицирования устанавливается круг контактных лиц, Которым также выполняются ПЦР тесты.

Эпидемиологический анализ по Луганской области показал, что 1 случай заболевания был завезен из Польши (контактного распространения Не было), 1 - из Киева (контактного распространения Не было), 17 случаев инфицирования обнаружено в лиц, въехавших через границу с РФ (значительное контактное распространения).

Есть еще часть случаев с неустановленным источником инфекции, когда люди или сознательно скрывают контакты и поездки, или действительно не могут отследить где они могли заразиться.