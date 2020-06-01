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В Луганской области выявили 6 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 16 июня выявили шесть новых случаев COVID-19.

В Украине за сутки лабораторно подтверждено 758 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего с начала исследований проведено 517995 тестов методом ПЦР и 97935 - методом ИФА, в результате 33234 пробы оказались положительными на COVID-19.

В госпитализации нуждались 9390 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23844 больной находился на амбулаторном лечении.

943 заболевших умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1500 (915 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1554 (490 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 338 (130 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1147 (574 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1808 (745 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1849 (1044 выздоровели)
  • м. Киев - 4026 (1230 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2078 (867 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели)
  • Луганская обл. - 66 (42 выздоровели)
  • Львовская обл. - 3227 (644 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1158 (426 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2499 (1379 выздоровели)
  • Сумская обл. - 230 (169 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1652 (774 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4082 (1328 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 440 (107 выздоровели).

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