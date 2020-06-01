В Луганской области выявили 6 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 16 июня выявили шесть новых случаев COVID-19.

В Украине за сутки лабораторно подтверждено 758 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего с начала исследований проведено 517995 тестов методом ПЦР и 97935 - методом ИФА, в результате 33234 пробы оказались положительными на COVID-19.

В госпитализации нуждались 9390 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23844 больной находился на амбулаторном лечении.

943 заболевших умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: