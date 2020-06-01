Минфин разработал механизм возврата средств за пробное ЗНО в Украине

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ЗНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

За участие в пробном ЗНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет.

Всего около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины.

Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение с заявлением, указав реквизиты счета, куда соискатель образования или его родители хотят получить средства.

17 июня указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Как мы сообщали вчера, сдать пробное ЗНО в онлайне у школьников не получилось - сервера региональных центров оценивания качества образования не выдержали нагрузки и перестали отвечать.

До 18 июня все желающие могут получить тетради с заданиями по адресу регистрации на пробное ЗНО или скачать их с сайта Украинского центра оценивания качества образования и, после выполнения, загрузить при помощи личного кабинета для оценивания до 19 июня.