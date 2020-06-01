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Украинские школьники не смогли сдать ЗНО в онлайне - сервер тестирования не отвечает

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Попытка перенести отмененное ЗНО в онлайн провалилась - сервера Тест-портала не выдержали нагрузки и недоступны для желающих проверить свои знания.

Отмененное пробное ЗНО можно выполнить загрузив задания с сайта Тестового портала (когда он заработает), внести ответы и отправить из личного кабинета на сайте до 19 июня 2020 года.

Школьники 10-11 классов могут до 18 июня получить распечатанные тетради с заданиями по адресу приглашения на тестирование - обычно это школа или вуз, где планировалось проведение оценивания.

Также Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения.

 

Чиновники уверяют, что участникам пробного ЗНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства за невозможности проведения тестирования в учебных заведениях.


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