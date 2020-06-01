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В Луганской области выявили 3 новых случая COVID-19. Два случая привезены из РФ

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

15 июня в Луганской области вирусологической лабораторией при анализе проб методом ПЦР  выявлено 3 новых случая инфицирования COVID-19.
Как сообщили в Областном лабораторном центре МОЗ Украины, заболевшие прибыли из РФ или контактировали с вернувшимися и ранее заболевшими.

Жительница Старобельского района заболела находясь в самоизоляции после возвращения из РФ, госпитализирована в инфекционное отделение Старобельского РТМО;
У жителя Беловодского района обследование выявило коронавирус в конце периода самоизоляции, после возвращения из РФ.

Еще одна заболевшая, жительница Меловского района, ранее контактировала с первым заболевшим в этом районе, ранее вернувшимся из РФ.
По состоянию на 16 июня всего  в Луганской области исследован 491 подозрительный случай (+11 за минувшие сутки). На лечении находятся 13 человек, из них 4 человека госпитализированы в инфекционные отделения Старобельского РТМО и Рубежанской центральной городской больницы, 9 - амбулаторно.

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 666 новых случаев коронавируса.

Всего с начала исследований в Украине методом ПЦР - 507251, методом ИФА - 89358  подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 человек выздоровели, 912 умерли.


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В Луганской области выявили 3 новых случая COVID-19. Два случая привезены из РФ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня