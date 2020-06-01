С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 выросло почти вдвое

Как сообщает Центр громадского здоровья, по состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрировано уже 901 смерть от последствий коронавируса COVID-19.

Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в:

Ивано-Франковской области (5,4%);

Кировоградской (5,3%);

Полтавской (4,7%);

Черновецкой (4,3%);

Черкасской (3,7%);

Львовской области (3,6%).

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

В 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика.

Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).