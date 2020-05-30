В Украине из-за жары предлагают изменить время работы КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию ООС с целью изменения расписания работы КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства реинтеграции оккупированных территорий.

Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни.

Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

В Украине в настоящее время действует режим адаптивного карантина. Понимая, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера, было принято решение с 10 июня возобновить работу КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» в регламентированном режиме.

Тем не менее, российские террористы отказываются пропускать граждан через свои КПВВ, делая их фактическими заложниками своих ограничений.

Также, в Украине было принято решение, которое позволяет детям, направляющимся на подконтрольную территорию для участия в ВНО не проходить обсервацию.

Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов. Все они при наличии соответствующих документов смогут пересечь линию разграничения.