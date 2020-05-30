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Российские террористы блокируют работу КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:17 citynews.net.ua | Напечатать

Российские войска и их администрации продолжают создавать искусственные препятствия мирным жителям Луганской и Донецкой областей  не пропуская их через линию разграничения.

Как сообщили в пресс-центре ООС, на пунктах пропуска в Луганской и Донецкой областях с обеих сторон собралось немало людей, которые из-за разных проблем социально-гуманитарного характера стараются попасть на временно оккупированную территорию, или же выехать на подконтрольную правительству Украины часть Донбасса.

11 июня, через КПВВ «Станица Луганская» украинскими пограничниками было пропущено 5 человек, а через КПВВ «Марьинка» - одно транспортное средство с 2 пассажирами. Оккупанты, заставив людей несколько часов ожидать под палящим солнцем, без объяснения причин отказали им во въезде.

С 10 июня Украина частично возобновила работу КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». Пропускные операции в этих контрольных пунктах въезда-выезда осуществляются ежедневно с 11.00 до 14.00. Однако, российские оккупанты фактически заблокировали работу гуманитарных коридоров.

Более 10 граждан, которые попытались пересечь линию разграничения, были остановлены вооруженными российскими наемниками, и, прождав несколько часов, вынужденно вернулись обратно.

Четыре женщины остались ночевать перед блокпостом захватчиков. Им за проблем социально-гуманитарного характера, было крайне важно попасть в родные дома. Женщины, объяснив свои причины, надеялись достучаться до представителей вооруженных формирований РФ. Однако ни мольбы, ни просьбы не дали результата, а на все аргументы оккупанты нагло улыбались.

Промучившись всю ночь перед блокпостом агрессора три гражданки вернулись обратно. Еще одну женщину, из-за плохого самочувствия, пришлось эвакуировать сотрудникам Международного комитета Красного Креста.


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