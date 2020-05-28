В Луганской области российские террористы похитили более 20 бастующих шахтеров

На оккупированной территории Луганской области продолжаются шахтерские протесты — живущие и работающие в Антраците горняки шахты Комсомольская требуют погашения долгов по заработной плате от российских террористов.

По информации местных жителей, против шахтеров боевиками развернута настоящая карательная операция — выезды и выезды из Антрацита и Ровеньков перекрыты блокпостами, на которых дежурят российские «казаки», в самих городах похищают активных участников протеста и их жен, посмевших выступить против рабского труда без зарплаты.

В Антраците похищены всего 20 человек. Также сообщают о как минимум 5 убитых — 1 женщина и 4 мужчины.

Также оккупационные российские власти отключали главный вентилятор на шахте Комсомольская, где под землей бастуют 123 шахтера. Без вентиляции под землей скапливаются ядовитые газы, в том числе и метан, что могло привести к массовой гибели горняков.

Ночью 9 июня на шахте была вновь запущена вентиляция.

В акциях протеста приняли участи и работники шахты им. Вахрушева в оккупированном городе Ровеньки.

Чтобы избежать огласки протестов, российские террористы не только блокировали въезд и выезд из бастующих городов, но и отключили доступ к самой популярной на оккупированных территориях соцсети Вконтакте.

Не работает и мобильная связь от оператора Водафон.

По сообщениям родных и близких, 7 июня 2020 года, работники шахты Комсомольская (Антрацитовский район, г. Антрацит) Ефанов И.А. и его брат Ефанов В.А. были похищены «сотрудниками МГБ». Во время похищения силовики угрожали их матери оружием. Также из дома был похищен другой работник шахты Михайличенко Е.О. В настоящий момент (9 июня 2020 г.) место нахождения похищенных неизвестно.