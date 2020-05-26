В оккупированной Луганской области российские террористы силой разгоняют шахтерские протесты - есть убитые

Листовка из Антрацита

В оккупированных районах Луганской области российские террористы устроили информационную блокаду из-за шахтерских протестов. В нескольких районах — в основном Антрацит и Ровеньки, отключена мобильная связь и доступ в интернет.

Шахтерские протесты начались в Антраците на шахте Комсомольская, где добывают качественный и высоколиквидный уголь-антрацит, но поддерживают их и в остальных шахтерских городах — Свердловске, Ровеньках, Красном Луче и Краснодоне.

19 горняков уже несколько суток отказываются подниматься на поверхность.

Зарплату на оккупированных шахтах не выплачивают более 4 месяцев. Да и раньше платили крайне не регулярно и в объеме намного меньшем, чем до оккупации российскими террористами Луганской области.

По информации местных жителей в Антраците уже есть убитые — как минимум 4 человека, вся вина которых была в том, что они хотели свои заработанные деньги.

Чтобы скрыть информацию о протестах и для подавления шахтерских бунтов, террористы объявили карантин и запросили помощь у России.

Также российские террористы перекрывают каналы связи по которым люди могут сообщать об убийствах и ситуации в городе — вчера в оккупированных районах исчезла мобильная связь «Лугаком» (оператор террористов) и «МТС-Водафон».

Как пишет Олена Степова, в город вчера заехали на «Уралах», БТРах казаки Козицина (вооруженные формирования, называющие себя всевеликим войском донским для охраны блокпостов на въездах в Антрацит.

Сегодня через КПП «Должанский» (не контролируемый Украиной) из РФ заехали дополнительные подразделения.

Ночью были заблокирован доступ в российские соцсети из оккупированных городов Луганской области — были проблемы с доступом Вконтакте без использования VPN.

Традиционно в этом оккупанты обвинили Украину, но в это мало кто поверил — все местные провайдеры находятся полностью под контролем боевиков.

В городах ОРЛО появились листовки с призывами к шахтерам бунтовать, но это не украинские партизаны и не проукраинские листовки — этот факт подчеркнули многие, в том числе и проукраинские жители, и участники сопротивления, поэтому здесь в ОРЛО больше склоняются к версии «рука москвы». Даже опасаются, чтобы под видом «помощи и защиты шахтеров» Москва не впустила сюда Украинскую армию.

Это уже не первые выступления шахтеров на оккупированных территориях — в мае российские боевики закрыли 2 шахты оставив без работы и средств к существованию тысячи человек.

Тогда по приказанию из Москвы в городе Хрустальный были затоплены шахты «Новопавловская» и «Миусинская».

Еще в очереди на закрытие как минимум 8 предприятий.