» » С 10 июня откроют пропуск граждан в Украину через КПВВ Станица Луганская. На 3 часа и с условиями

С 10 июня откроют пропуск граждан в Украину через КПВВ Станица Луганская. На 3 часа и с условиями

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в Луганской области пропуск граждан будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 через КПВВ Станица Луганская.

В Донецкой области откроют для автомобильного сообщения КПВВ «Марьинка» - дорожный коридор «Донецк - Курахово». Он также будет работать всего 3 часа в сутки.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:
- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)
- которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в ЗНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:37

С 10 июня откроют пропуск граждан в Украину через КПВВ Станица Луганская. На 3 часа и с условиями

Сегодня, 10:29

Российские террористы с утра обстреливают Золотое и Орехово из тяжелых минометов

Сегодня, 10:15

Стали известны представители Донецка в переговорной группе по Донбассу

Вчера, 19:54

В оккупированной Луганской области российские террористы силой разгоняют шахтерские протесты - есть убитые

Вчера, 11:31

В Луганской области Золотое и Крымское под обстрелом российских террористов

Вчера, 11:23

В Украине за 7 июня выявлено 463 случая COVID-19

6-06-2020, 10:44

В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19

5-06-2020, 16:42

В Луганской области на ЗНО записались 329 человек из оккупированных районов

5-06-2020, 13:33

В Бахмуте начальник подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы вымогал 10 тыс гривень

5-06-2020, 11:50

В Луганской и Донецкой областях запретили открывать кафе и рестораны с 5 июня

4-06-2020, 16:29

В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами

4-06-2020, 13:33

В оккупированном Луганске готовятся судить 14-летних детей за «терроризм»

Новости Украины:

5-06-2020, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

1-06-2020, 14:19

Что лучше подарить офисному сотруднику?

1-06-2020, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

30-05-2020, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

С 10 июня откроют пропуск граждан в Украину через КПВВ Станица Луганская. На 3 часа и с условиями » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня