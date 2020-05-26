С 10 июня откроют пропуск граждан в Украину через КПВВ Станица Луганская. На 3 часа и с условиями

Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в Луганской области пропуск граждан будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 через КПВВ Станица Луганская.

В Донецкой области откроют для автомобильного сообщения КПВВ «Марьинка» - дорожный коридор «Донецк - Курахово». Он также будет работать всего 3 часа в сутки.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)

- которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в ЗНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.