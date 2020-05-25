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Жители оккупированных районов Донбасса и АР Крым не будут проходить карантин перед ЗНО

Сегодня, 13:08 citynews.net.ua | Напечатать

Жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым для прохождения ЗНО в Украине не будут проходить обсервацию или самоизоляцию.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 29 мая, которым Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление №392 (принята 20 мая), которым устанавливает в Украине адаптивный карантин.

Отныне лица, которые для внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы, или пунктов пропуска.

То же самое касается лица, сопровождающего ребенка.

При этом, лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований.

Ранее Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году:

  • математика - 25 июня,
  • Украинский язык и литература - 30 июня,
  • физика - 2 июля,
  • испанский, немецкий, французский языки - 6 июля,
  • английский язык - 7 июля,
  • история Украины - 9 июля,
  • биология - 13 июля,
  • география - 15 июля,
  • химия - 17 июля.

Итоги тестирования будут опубликованы:

  • по математике, физике - до 17 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии - до 25 июля,
  • по географии, химии - до 29 июля.

Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ЗНО - антисептиками.



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